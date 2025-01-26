Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla adı gündemden düşmeyen ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı Olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Savcılık, Barım'ın ID İletişim'e bağlı sanatçıları 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı Olaylarına katılmaları için yönlendirildiğini iddia etti. Barım'ın ayrıca bu dönemde Gezi Parkı Davası tutuklusu Osman Kavala, Çiğdem Mater ve şu an yurt dışında olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişim halinde olduğu öne sürüldü.

İFADE VEREN OYUNCULAR GÖZALTINDA MI?

Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Merve Dizdar gibi ünlü oyuncular, tanık sıfatıyla bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne ifadeye çağırıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyada dolaşıma giren, "İfade veren oyuncular gözaltına alındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Erdinç, "Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren oyuncuların gözaltına alındığı veya hala gözaltında bulunduğu iddiaları gelmektedir. Bu bilgiler doğru değildir. Başka oyuncuların da ilerleyen süreçte tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulması beklenmektedir. Bu nedenle, söz konusu isimlerin hiçbiri gözaltında değildir. Yani soruşturma kapsamda, gözaltında bulunan tek isim, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'dır." dedi.

ADLİYEDE OYUNCULARA TEK BİR SORU SORULDU

Erdinç, tanık olarak ifade veren oyunculara, "Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi eyleme katıldıklarının" sorulduğunu aktardı.