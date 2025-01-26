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Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş

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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, çok sayıda oyuncu tanık sıfatıyla ifade verdi. Oyunculara adliyede "Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle mi, yoksa Barım'ın yönlendirilmesiyle mi gittiklerinin" sorulduğu öğrenilirken, oyuncuların gözaltına alındığı iddiaları yalanlandı.

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla adı gündemden düşmeyen ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı Olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Savcılık, Barım'ın ID İletişim'e bağlı sanatçıları 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı Olaylarına katılmaları için yönlendirildiğini iddia etti. Barım'ın ayrıca bu dönemde Gezi Parkı Davası tutuklusu Osman Kavala, Çiğdem Mater ve şu an yurt dışında olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişim halinde olduğu öne sürüldü.

İFADE VEREN OYUNCULAR GÖZALTINDA MI?

Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Merve Dizdar gibi ünlü oyuncular, tanık sıfatıyla bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne ifadeye çağırıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyada dolaşıma giren, "İfade veren oyuncular gözaltına alındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Erdinç, "Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren oyuncuların gözaltına alındığı veya hala gözaltında bulunduğu iddiaları gelmektedir. Bu bilgiler doğru değildir. Başka oyuncuların da ilerleyen süreçte tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulması beklenmektedir. Bu nedenle, söz konusu isimlerin hiçbiri gözaltında değildir. Yani soruşturma kapsamda, gözaltında bulunan tek isim, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'dır." dedi.

ADLİYEDE OYUNCULARA TEK BİR SORU SORULDU

Erdinç, tanık olarak ifade veren oyunculara, "Gezi Parkı'na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi eyleme katıldıklarının" sorulduğunu aktardı.

Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıScroll Kaynak:

İlk seçimde gidiceksiniz

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Her platformda, yok ödül törenlerinde, her yerde ellerine kağıt tutuşturulan kişilerden ne bekliyorsunuz ki? Kendi öz iradeleri olabilse öyle mi olur du? Oralara nasıl geldikleri belli zaten. Icra noktalara uzanan geçmişler bakılmalı. Yazık gerçekten enek verip de bir yerlere gelenlere. Laf söylemek çok kolay. Gercekden vatan severler lütfen işinize odaklaniniz. O mecralardan kimseye hayır gelmez. Dostane bir tavsiye sadece.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMurat K:

O zamanda keşke birkaç gösterici ölse de ortalık karışsa diyen sanatçı , yayıncılar ve CHP'liler unutmayız sizleri...

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Çok açık değil mi? ABD deki gizli toplantılarında mason ortaklarından aldığı emirle şöhretli ve hayran kitleleri olan insanları sokaklara sürdü, şöhretlerini tehlikeye atmamak için katılmak ve canla başla savunmak zorunda kaldılar. Hayranlarını da peşlerinde sürüklediler. Bu sayede Gezi olayları çok daha tesirli olmakla kalmadı, toplum Gezi'yi haklı bir mücadele olarak da gördü. Bu kadın terörist bire organizasyonun üyesidir. Çok net.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

sonuç????

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yaa şey diyeceğim . Hani zamanında ASYA BANK'A para yatıranları içeri almıştınız ya . diyorum ki o bankaya para yatırmalarını isteyenleri de mi bi zahmet sorgulasanız hıı !

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Su soytarilara sanatci diyip durmayin. Bunlarin neresi sanataci

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Haber YorumlarıSelim K:

Devlet kendisini gerçekten çok komik duruma düşürüyor yahu koskoca insanlar neyini yöneltiyorsun iyi be kırmızıda geç yayaya çarp arkada oturan beni yöneltti de çık işin içinden kadar saçma

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Haber YorumlarıSelim K:

Yönlendirme mi ? Çocuk mu bu insanlar ? Devlet kendisini çok komik hale getiriyor

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

keşke yozlaşmış dine değerlere saldıran sanatçı diyelen şarlatanların tamamı içeriye atılsa gençlik belki düzgün sanatçîları örnek alarak düzelirdi

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