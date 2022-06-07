Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, çatıdan düştüğü anlar ortaya çıktı - Haberler

Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, çatıdan düştüğü anlar ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 25 yaşındaki Aylin Arslan'ın sokak ortasında cesedi bulundu. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde Arslan'ın binaya girerken çatıya doğru baktığı ve düştüğü anlar yer alıyor.
Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği ve 31 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Aylin Arslan'ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; sokağa gelen Arslan'ın önce apartmanın çatısına baktığı, kilidi açık kapıdan girdikten bir süre sonra çatıdan düştüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - 3. Sayfa