Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit isimlerinden Serdar Sertçelik, Macaristan'da tutuklandı.

Davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kamu görevlisi tutuklanmıştı.

İADESİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLATILDI

"M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl kaçtığı gibi sorulara yanıt aranırken Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı haberi geldi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.