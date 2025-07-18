Aydın-İzmir Otoyolu'nda Yangın, Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

Aydın-İzmir Otoyolu'nda Yangın, Trafik Yoğunluğu Oluşturdu
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Germencik gişeleri yakınında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı ve Efeler ilçesindeki otoyol girişinde araç yoğunluğu oluşturdu. Yangın kontrol altına alındı ve trafik akışı normalleşti.

Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılan yangın sebebiyle, Efeler ilçesindeki otoban girişinde araç yoğunluğu meydana gelirken, trafik ekipleri araç girişlerini kontrollü olarak sağladı.

Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile zeytinlik alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, İzmir istikametinde otoyola girişler de kontrollü olarak sağlandı. Yangın nedeniyle Efeler ilçesinde bulunan otoban girişinde ise araç yoğunluğu meydana geldi. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri trafik akışını sağlarken, otobana girişleri de kontrollü olarak sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından otoyol girişleri normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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