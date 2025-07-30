Aydın'da Zirai Alanda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Aydın'da Zirai Alanda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi katı atık tesisi üst tarafındaki alanda yangın çıktı. Kenger Mahallesi ile Doğanköy Mahallesi arasındaki yangın rüzgarla birlikte büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahalede bulundu. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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