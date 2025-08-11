Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 150 gram skunk ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U. isimli şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir ikamette yaptıkları aramalarda; 1 parça şeklinde toplam 150 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ve 17 adet fişek ele geçirdi. Operasyon kapsamında S.U. (23) isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
