Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Nazilli ilçesinde yapılan operasyon ile yakalanan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem başlatılan S.C., S.K. ve M.U sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda 120 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. - AYDIN