Aydın'da Uyuşturucu Alışverişine Polis Baskını

Aydın Efeler İlçe Merkezi Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan Forum AVM Alışveriş Merkezi'nde uyuşturucu alışverişi polise takıldı. Onlarca güvenliğin bulunduğu arama ve tarama yapılmadan içeri giriş yapılmayan alışveriş merkezinde yaşanan olay duyanları şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Forum AVM'de uyuşturucu madde alışverişi yapıldığı yolunda bir ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede tertip aldı. Şüpheli buldukları kişileri takibe alan sivil polisler İ.B. ve E.G. isimli şahısları da takibe aldı. Binlerce gencin uğrak yeri olan AVM'de 49 yaşındaki İ.B. ile 23 yaşındaki E.G. uyuşturucu madde alışverişi yaptığı sırada suçüstü yapılarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 23 yaşındaki E.G.'nin bir süredir açık cezaevinde olduğu ve suç üstü yakalandığı gün de cezaevinden izine çıktığı öğrenildi. - AYDIN