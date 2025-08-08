Aydın'da Üniversite Öğrencisi Vuruldu, Cenazesi Mersin'de Toprağa Verildi

Aydın'da Üniversite Öğrencisi Vuruldu, Cenazesi Mersin'de Toprağa Verildi
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın Aydın'da vurulmasının ardından hayatını kaybetmesi ve cenazesinin Mersin'de defnedilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Aydın'da kırsal bir alanda ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime'nin cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Olay, önceki gece Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen bir ihbarda üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) vurulduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihar mı cibayet mi olduğunun belirlenmesi için çalışma yapan polis olay yerinde bir adet tabancayıda ele geçirildi.Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. ile birlikte 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi Teslime'nin naaşı ise otopsi sonrasında memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gönderildi.İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesine götürülen Teslime için cenaze töreni düzenlendi. Köy mezarlığında bugün sabah saatlerinde kılınan namazının ardından cenaze dualarla toprağa verildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında intihar süsü verilen cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili şüphelilerin de bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
