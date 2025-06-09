Aydın'da Tofaş Otomobili Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobilin ağaca çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Lefkoşe Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, savrulan otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken, kazaya karışan otomobilin ve devrilen ağacın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN