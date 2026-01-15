Haberler

Aydın'da Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aydın'da Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke ve Germencik ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Aydın'da jandarma tarafından iki ilçede yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14 Ocak 2026 tarihinde il genelinde Söke ve Germencik ilçelerini kapsayan operasyon icra edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde; Söke ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında planlı ve eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirildi.

Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı değerlendirildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Germencik ilçesinde icra edilen faaliyette ise R.D. (33) isimli şahsın aracında yapılan kontrolde, şeffaf plastik kutu içerisinde (9) adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu