Aydın'da Polis Ekipleri 10 Bin 500 Şahsı Sorguladı

Aydın'da polis ekipleri bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 10 bin 500 şahsı sorguladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile Şok, Yol Şok ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırarak devam ediyor. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerimizde özellikle dron destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkımızın alış-veriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 10 bin 500 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs ile otodan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs ve bıçakla yaralama olayı şüphelisi 2 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1550 araç sorgulanırken, 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Ekipler tarafından 447 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 şahıstan toplam 402 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN