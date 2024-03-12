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Aydın'da PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Efeler, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Kuşadası Efeler Aydın YPG PKK Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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