Aydın'da Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler Kapsamında 16 Kişiye İdari Yaptırım Uygulandı

Aydın'da orman yangınlarının önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 'Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklara uymayan 16 şahsa toplamda 32 bin 832 TL idari yaptırım uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi kapsamında icra edilen devriye faaliyetleri esnasında; Aydın Valiliği'nin 2024/1 sayılı 'Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklama kararlarına uymayan, Kuşadası ilçesinde 1, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde 2, Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 13 şahıs olmak üzere toplam 16 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere 32 bin 832 TL idari yaptırım uygulandı. - AYDIN