Haberler

Otomobilin çarptığı motosiklet kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı motosiklet kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet yaya kaldırımına çıktı, sürücü kadın yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet çarpmanın etkisi ile yaya kaldırımına çıkarken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 03 AKA 451 plakalı motosiklet ile site otoparkına dönüş yapmak isteyen 55 LZ 124 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet yaya kaldırımına çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!

20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi