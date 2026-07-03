Otomobilin çarptığı motosiklet kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet çarpmanın etkisi ile yaya kaldırımına çıkarken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 03 AKA 451 plakalı motosiklet ile site otoparkına dönüş yapmak isteyen 55 LZ 124 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet yaya kaldırımına çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı