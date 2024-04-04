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Aydın'da kayıp şahıs boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde kayıp ihbarında bulunan şahıs, jandarma tarafından bulunurken, şahsın arazide boğa saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Arpadere Mahallesi'nde yakınları tarafından Mustafa Acar (61) isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edildi. İhbarın ardından Asayiş timleri ve AFAD ekibi yapılan arama sonucunda gece saatlerinde şahıs Arpadere Mahallesi, Cılımbız mevkiindeki arazide ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendisine ait boğanın saldırısına uğradığı ve aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Aydın Olay Ölüm Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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