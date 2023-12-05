Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 212 Bin 500 Adet Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde semt pazarında kaçak sigara satarken yakalanan şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramalarda 212 bin 500 adet içi doldurulmuş tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde semt pazarında kaçak sigara satarken yakalanan şüphelinin ev ve arabasında 212 bin 500 adet içi doldurulmuş tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki semt pazarında Y.D. isimli bir şahıs kaçak sigara satarken yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın ev ve arabasında yapılan aramalarda 212 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 498 bin 500 adet boş makaron, 8 adet kesilmiş bandrol, 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN