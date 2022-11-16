Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı cip sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı cip sürücüsü hayatını kaybetti Aydın'ın Nazilli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı ve 100 metre sürüklediği cipin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı cip sürücüsü hayatını kaybetti AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı ve 100 metre sürüklediği cipin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Yeşil Mahalle Jandarma Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi. Aydın- Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte Mikail Börekçi idaresindeki 09 NS 899 plakalı cipe çarptı. Yolcu treni cipi 100 metre sürükledikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Börekçi'nin cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Trenin makinisti polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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