Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi
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Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi
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Aydın'da eşini ve 2 çocuğunu yangın çıkararak öldüren itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, cezaevinde kendini astı. Gezgin'in cenazesi, vatandaşların tepkisinden korkularak ailesi tarafından gizlice defnedildi. Mezarda doğum ve ölüm tarihi dışında başka bir ibare yer almadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ailesini yangın çıkararak öldüren itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in cenazesinin, Yenipazar ilçesinde gizlice defnedildiği öğrenildi. Gezgin'in getirildiği tabutun da mezarlıkta bırakıldığı görüldü.

Olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

OLAYDAN 10 GÜN SONRA NİŞANLANDI

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

NAZİLLİ'DE DEFNEDİLECEKTİ, GİZLİCE YENİPAZAR'A GÖMÜLDÜ

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu. Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.

Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMehmet Taşkırmaz null:

Rabbim cc kimseyi nefsinin ve şeytanların esiri kılmasın. Allah CC tüm ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun.

Yorum Beğen575
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDeniz:

Amin

yanıt173
yanıt3
Haber YorumlarıMirhan:

Gardaş @rap masalları ve şeytan taşlamak çoktan demode oldu...Millet kanmıyor kanmış numarası yapıyor ;))

yanıt19
yanıt215
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) zamanında, müşrikler de ayetler için masal derlerdi. bazıları için ne yapsan boşa. Allah’ın vadi şüphesiz gerçekleşecektir, o gün sizin gibiler birbiri ile ihtilafa düşecek ve birbirinizi kandırmak ile suçlayacaksınız ama o gün her şey için geç olacaktır. Allah’ın vadi yakındır, çok yakında gerçeği göreceksiniz. Sizler böyle davranarak Allah’ın hak dini islama zarar veremezsiniz, kendinizi zelil etmekten Başka birsey yapmıyorsunuz.

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Sakın bu ve bunun gibilerine kanmayın, bunlara kanar ve imansız ölürseniz, hak gün geldiğinde bunlar, biz onları kandırmadık, onlar zaten sapıklık içindeydi diyecekler. Hak din olan islam sadece Araplara değil, tüm insanlara gelmiştir. Bugün yer yüzünde kökeni İngiliz, Alman, Fransız olup da yüz binlerce Müslüman olanlar var elhamdulillah. Bugün dünyanin bir çok yerinde insanlar akın akın islama geçerken size ne oluyor da islam dan yüz çeviriyorsunuz.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hiç mi akıl etmiyorsunuz? Bedeninizin varlığını, nasıl oluştuğunu hiç mi düşünmüyorsunuz. Ayetlerde anne karnınızdaki durumunuza kadar hersey apaçık anlatılıyor. Hiç mi ayetleri okuyor musunuz? Bazılarının şöyle söylediğini görüyorum, bizler okuduk ve ondan sonra islamı terk ettik. Vallahi yalan söylüyorsunuz, sizler okumuyorsunuz, idrak etmeye çalışmıyorsunuz.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıA B:

Ne acıklı bir son basit bir Dünya hayatı için değdi mi ?

Yorum Beğen297
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Lanetlenerek ölmek ve mezarinda tabutunu bile alinmadan terkedilmek sanırım kıyam dünyada baslayip ahiretde devam edecek elemli bir dehr`in alameti degilmidir, Eyy insanlar merhametinizi ne vakit kaybettinizde böyle bir nihayete payidar oldunuz

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıGaravel:

İyi bari bu haysiyetsizi beslemeyecez.

Yorum Beğen255
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMahzun devrim :

Darısı nice masum suçsuz günahsız canlara kıyıp içeride beslenen kişilere

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme8
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