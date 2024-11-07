Aydın'da Ekim Ayında 983 Suçlu Yakalandı

Aydın'da Ekim ayında jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 983 kişi yakalandı.

Suç ve suçlularla mücadeleye yönelik Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede il genelinde 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 983 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı. Asayiş suçları kapsamında il genelinde gerçekleşen, hırsızlık olaylarında 209 olay aydınlatılırken, olaylarda 108 şüpheli şahıs yakalandı, 7 şahıs tutuklandı. Meydana gelen 1 kasten öldürme olayında, 1 şüpheli tutuklandı. Umuma açık 393 iş yerine yönelik yapılan denetimlerde ise 10 iş yerine toplam 496 bin 728 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise 43 tabanca, 15 kurusıkı tabanca, 61 av tüfeği olmak üzere toplam 119 silah ele geçirildi. Ayrıca suç sırasında kullanılan toplam 64 adet araç ele geçirilmiş ve olaylarda 102 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında ise il genelinde 45 kaçakçılık, 22 mali, 6 organize, 5 ulusal olmak üzere toplam 78 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 122 şüpheli yakalandı, 102 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaylarda 20 adet cep telefonu, 670 litre alkollü içki, 346 paket sigara, 117 adet sahte para, 6 adet sahte belge, 129 kilogram tütün, 164 adet tarihi eser, 16 bin 820 litre sahte gıda maddesi, 1 milyon 144 bin 322 adet makaron, 13 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 224 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 864 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında il genelinde 386 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 420 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 27 şüpheli tutuklandı. Olaylarda 17 bin 535 gram esrar, 3 gram eroin, 105 gram kokain 829 gram metamfetamin, 12 bin 938 gram skunk, 12 adet ecstasy, 12 bin 2 adet sentetik ecza, 274 adet kök kenevir, 25 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında ise 83 adet olay meydana gelirken, meydana gelen olaylarda 38 organizatör gözaltına alındı, 26 organizatör tutuklandı, 9 organizatör de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında gerçekleştirilen 187 etkinliğe 123 bin 329 kişi katıldı.

Okullar bölgesi ve umuma açık yerlerin denetimi kapsamında toplam 635 okulda, 12 sabit okul kolluk görevlisi ve 644 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görev yaparken, okul giriş-çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve trafiği düzenlemek için 181 ekip ve 395 personel görevlendirildi. Ayrıca 35 internet kafe, oyun salonu, 213 kafe, kahvehane, 107 içkili yer, 18 şans oyunları bayii, 141 büfe, market ve 195 park bahçe olmak üzere toplam 709 alan denetlendi, 3 işyerine idari işlem yapıldı.

Trafik suçları kapsamında da 166 bin 566 araç kontrol edilirken, 31 bin 772 sürücüye işlem yapıldı. 314 maddi hasarlı trafik kazası, 545 yaralanmalı trafik kazası, 6 ölümlü trafik kazası olmak üzere toplam 865 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 776 kişi yaralandı, 8 kişi olay yerinde, 5 kişi ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Okul servislerinin denetimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 23 servis aracı denetlendi, 98 araca cezai işlem uygulandı. Ticari taksilerin denetimine yönelik çalışmalar kapsamında ise 684 ticari taksi denetlenirken, 159 araca cezai işlem uygulandı. - AYDIN