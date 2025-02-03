Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Dolarda tarihi rekor kırıldı

Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

Aydın'da Dolandırıcılık Olayı: 235 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Aydın'da Dolandırıcılık Olayı: 235 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir dolandırıcı, kendisini karakoldan arayan biri olarak tanıtıp bir vatandaşı 235 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etmeye ikna etti. Jandarma ekipleri tarafından İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir şahıs, "karakoldan aradığını, adının suça karıştığını" söyleyerek bir vatandaşın 235 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda şüpheli şahıs İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Geyre Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, tanımadığı bir şahsın kendisini "Karakoldan aradığını, adının bir suça karıştığını ve evinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söylediğini, ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL değerinde ziynet eşyasını arayan kişiye teslim ederek dolandırıldığı ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince özel ekip kurularak meydana gelen "dolandırıcılık" olayı detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Muhtemel geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli bir şahsın kimliğini gizlemek amacıyla farklı teknik ve taklitler kullanarak "dolandırıcılık" olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen ve mağdur tarafından teşhis edilen (M.M) isimli şüpheli şahıs İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı!
img

İşte memur ve emekli zamları için ilk veri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.