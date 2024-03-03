Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Çember-13 Operasyonu: 27 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:

Ülke genelinde düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun sonuçlarını açıkladı.

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 81 ilde düzenlenen Çember-13 operasyonuyla son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının 0-2 yıl arası, 3'ünün 2-5 yıl arası, 3'ünün 5-10 yıl arası, 2'sinin 10-20 yıl arası, 1'inin 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu ve 12'sinin ise ifadeye yönelik aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Çember Aydın Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title