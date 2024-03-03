Aydın'da Çember-13 Operasyonu: 27 Şahıs Yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 81 ilde düzenlenen Çember-13 operasyonuyla son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının 0-2 yıl arası, 3'ünün 2-5 yıl arası, 3'ünün 5-10 yıl arası, 2'sinin 10-20 yıl arası, 1'inin 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu ve 12'sinin ise ifadeye yönelik aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN