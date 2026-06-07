Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kendini kurtaranlara ve devlete bol bol dua etti

Aydın Efeler ilçesinde asansörde mahsur kalan 80 yaşındaki bir kadın ekiplerin uzun uğraşları sonrası kurtarıldı. Yaşlı kadın kendini kurtaran ekiplere ve devlete bol bol dua etti.

Olay Ata Mahallesi 729 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki binaya dışarıdan kurulan özel asansör ile çıkmaya çalışan 80 yaşındaki Altun Çınar adlı aşlı kadın, asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen yaşlı kadın kurtarılamayınca durum 112 Acil Servis'e bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı kadını merdivenli itfaiye aracı ile ulaşarak uzun uğraşlar sonucu kurtardı. İtfaiye merdiveni ile binanın dış cephesinde bulunan asansörden merdivenli araç ile aşağıya indirilen yaşlı kadın itfaiye ekiplerine ve vatandaşa bu hizmetleri sunan kurumlara bol bol dua etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı