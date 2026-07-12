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Kaldığı evin banyosunda fenalaşan şahıs kurtarılamadı

Kaldığı evin banyosunda fenalaşan şahıs kurtarılamadı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, İstanbul'dan satış yapmak için gelen Aziz Dikici (53), ev arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dikici'nin diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldıkları evin banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancılık işiyle uğraşan Aziz Dikici (53), yaklaşık 10 gün önce bir arkadaşıyla birlikte satış yapmak amacıyla İstanbul'dan Aydın'a geldi. Dikici ev arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dikici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Aziz Dikici'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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