Aydın'da aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette; Ağaçlı Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü ve Tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN