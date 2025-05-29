Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetle Ezildi, Sürücü Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yaşındaki Enes Çelebi'yi kullandığı kamyonetle geri manevra yaparken ezen sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan başta ailesi olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra yakalanan sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN