Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetle Ezildi, Sürücü Tutuklandı

Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonetle Ezildi, Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, 4 yaşındaki Enes Çelebi'yi ezerek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, sürücü M.Ö. adli mercilerce tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yaşındaki Enes Çelebi'yi kullandığı kamyonetle geri manevra yaparken ezen sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetin altında kalan ve ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan başta ailesi olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra yakalanan sürücü M.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.