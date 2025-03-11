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Aydın'da 4 Çocuk Annesi Kadın Silahla Öldürüldü

Aydın'da 4 Çocuk Annesi Kadın Silahla Öldürüldü
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Bozdoğan ilçesinde 35 yaşındaki Meltem Menteşeli, otomobilinin yanında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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