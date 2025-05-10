Aydın'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

Aydın'da üç ayrı suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., JASAT ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmada; nitelikli cinsel saldırı suçundan 7 yıl, basit cinsel saldırı suçundan 3 yıl ve şantaj suçundan 1 yıl olmak üzere 3 suçtan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şüpheli şahsın yapılan araştırma sonucu yakalanmamak amacıyla Aydın'ı terk ederek Bursa'nın Gemlik ilçesine gittiği tespit edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine görevlendirilen JASAT Timi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftalık ortak çalışma sonucu şüpheli Gemlik ilçesinde farklı yollardan gizlenerek geldiği ikametinin önünde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN