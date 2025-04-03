Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

TRT1'nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmişti.Pusat'a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek oldu. Bu paylaşımın ardından Furkan Andıç,TRT tabii'nin "Muhabir" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

SAHNELER ÇÖPE GİDECEK

Başrol oynadığı TRT tabii'nin "Muhabir" dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu. SO Medya imzalı dizide Andıç'ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç'ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

BORAN KUZUM DA KADRODAN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat'a ve boykot çağrılarına destek veren oyuncu Boran Kuzum'un, TRT platformu Tabii'de yer alan "Bir Ruh Macerası" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.