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Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
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Haberler
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Boykot paylaşımı sonrası TRT dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren sevgilisi Furkan Andıç, TRT tabii'nin "Muhabir" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT1'nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmişti.Pusat'a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek oldu. Bu paylaşımın ardından Furkan Andıç,TRT tabii'nin "Muhabir" dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

SAHNELER ÇÖPE GİDECEK

Başrol oynadığı TRT tabii'nin "Muhabir" dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu. SO Medya imzalı dizide Andıç'ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç'ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

BORAN KUZUM DA KADRODAN ÇIKARILDI

Aybüke Pusat'a ve boykot çağrılarına destek veren oyuncu Boran Kuzum'un, TRT platformu Tabii'de yer alan "Bir Ruh Macerası" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Açılımı Tarafım Recep Tayyip olan TRT elbette bu kararları alacaktır.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme128
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Devletin kanalında devleti, ülkenin milli markalarını boykot et. yok. öyle bir dünya. CHP sahip çıktı. git orda siyasetini yap.

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Daha önce de fransız şovalyesi merve dizdarı parlatmıştı TRT. Bunların Referansı kim ona bakmak gerek bataklığı kurutmadıktan sonra biri gider diğeri gelir

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMr Camel:

Akp bunlar üzerinden ünlülere mesaj gönderiyor gıdeceksınız erdoğan akp

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıSelçuk:

arkadaş ne oluyor ? nereye geldi bu ülke ? kendileri gibi düşünmeyen herkesi fisleyip ekemginden etmek nedir ? TRT kimin ? bizim nasıl kafalarına göre parti tvsine cevirebiliyorlar ? eleştirsin akrdesim bırakın insanlar özgürce konuşsun (haddini asmadan) boykota destek vermiş diye milyonluk dizi bir anda alt üst edilirmi? kamu malını zarara ugratmaktir bu karsligi hapis cezası kime sordunuz kardeşim siz bu kararları alırken ? iyice zıvanadan cikti bu iş kimse ağzını açmayacak tek kelime etmeyecek konusmayacak ne derlese evet denecek yok öyle bir dunya burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ kardeşim ve bu olaylara nasıl olurda destek verirsiniz ? insalari bu kadar kısa sürede nasıl ipe goturursunuz ey Türk milleti siz size ne oldu arkadaş ?

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

chplilere yağmurlu havada su vermeyin

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

hade hadeee başka kapıya ekmek yok bunlara

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Ali Babanın bir çiftliği var...

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MACARRONILER ENSARRONILERI EVLERINDE AGIRLARSA EKONUMOİ KALKINIR..ŞHASSI FIKRIRIM

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Haber Yorumlarıerman genç :

Olacak Tabi bedava yat kalk yapıyorsun 3-5 ay canım cicim diyeceksin

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