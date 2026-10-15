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Ayazağa'da yağış yolları göle çevirdi, vatandaşlar mezarlık duvarına tırmandı

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Ayazağa'da yağış yolları göle çevirdi, vatandaşlar mezarlık duvarına tırmandı
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Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde şiddetli yağış yolları göle çevirdi; vatandaşlar mezarlık duvarlarına tırmanarak ilerlemeye çalıştı. Bazı evler su basması sonucu çamur içinde kalırken eşyalar kullanılamaz hale geldi, sel çekilince hasarlı otomobil ve motosikletler ortaya çıktı.

Ayazağa'da, göle dönen yollarda vatandaşlar, mezarlıkların duvarlarına tırmanarak ilerlemeye çalıştı. Su basan evler, çamur içinde kalırken, yaşanan maddi hasar gün yüzüne çıktı.

Ayazağa Dereboyu Caddesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, mezarlıkların duvarlarına tırmanarak ilerlemeye çalıştı. İlçede bazı evler, su basması sonucu çamur içinde kaldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, sel sularının çekilmesiyle bölgede yaşanan maddi hasar ise gün yüzüne çıktı. Sel sularının çekildiği bölgede hasar gören otomobil ve motosikletler yol kenarlarında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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