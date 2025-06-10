Avusturya'daki saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde ortaokul saldırganının 21 yaşında Avusturya vatandaşı ve okulun eski öğrencisi olduğu açıklanırken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde bulunan bir ortaokula saldırı gerçekleştirildi. Okulda silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarın ardından olay yerine giden polis okula operasyon başlatırken saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ortak basın toplantısı düzenledi. "Ülkemiz için karanlık bir günü" diyerek konuşmasına başlayan Stocke, "Bu zor saatlerde, insan olmak en güçlü noktamız" dedi. Şoke olduklarını kaydeden Stocke, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Üç günlük ulusal yas

Başbakan Stocker, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini kaydederek, yarın yerel saatle 10.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Karner ise saldırıda 6'sı kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırganın da öldüğünü kaydeden Karner, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırgan 21 yaşında

Olaya ilişkin açıklama yapan polis ise saldırganın 21 yaşındaki Avusturya vatandaşı olduğunu doğrulayarak okulun tuvaletinde intihar ettiğini açıkladı. Ayrıca saldırganın iki silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydeden polis, saldırganın silahları yasal olarak satın aldığını ve ruhsatının bulunduğunu ifade etti. Polis, saldırganın daha önce herhangi bir kaydının bulunmadığını bildirdi.

Saldırgan mezun olmamış bir öğrenci çıktı

Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ise, olayı tanımlayacak bir kelime bulunmadığını aktararak saldırıya uğrayan okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını söyledi.

İçişleri Balanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu ancak mezun olmadığını açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - GRAZ