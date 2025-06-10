Avusturya'daki saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'daki saldırganın kimliği belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde ortaokul saldırganının 21 yaşında Avusturya vatandaşı ve okulun eski öğrencisi olduğu açıklanırken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde ortaokul saldırganının 21 yaşında Avusturya vatandaşı ve okulun eski öğrencisi olduğu açıklanırken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde bulunan bir ortaokula saldırı gerçekleştirildi. Okulda silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarın ardından olay yerine giden polis okula operasyon başlatırken saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ortak basın toplantısı düzenledi. "Ülkemiz için karanlık bir günü" diyerek konuşmasına başlayan Stocke, "Bu zor saatlerde, insan olmak en güçlü noktamız" dedi. Şoke olduklarını kaydeden Stocke, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Üç günlük ulusal yas

Başbakan Stocker, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini kaydederek, yarın yerel saatle 10.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Karner ise saldırıda 6'sı kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırganın da öldüğünü kaydeden Karner, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırgan 21 yaşında

Olaya ilişkin açıklama yapan polis ise saldırganın 21 yaşındaki Avusturya vatandaşı olduğunu doğrulayarak okulun tuvaletinde intihar ettiğini açıkladı. Ayrıca saldırganın iki silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydeden polis, saldırganın silahları yasal olarak satın aldığını ve ruhsatının bulunduğunu ifade etti. Polis, saldırganın daha önce herhangi bir kaydının bulunmadığını bildirdi.

Saldırgan mezun olmamış bir öğrenci çıktı

Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ise, olayı tanımlayacak bir kelime bulunmadığını aktararak saldırıya uğrayan okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını söyledi.

İçişleri Balanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu ancak mezun olmadığını açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - GRAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi

Meclis salonunda büyük panik! Salon apar topar boşaltıldı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı

Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha duyurdu
Maaşını alamadı, eczacıyı öldürdü

Eski çalışan eczacıyı katletti! Nedeni sonradan ortaya çıktı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.