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Avustralya'da berber dükkanını ateşe vermek isteyen kundakçı, yanlışlıkla kendini ateşe vererek ağır yaralandı

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Avustralya'nın Canberra kentinde bir berberi yakmaya çalışan kundakçı, kendini tutuşturarak olayı trajikomiğe çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kundakçının yanıcı sıvıyı etrafa saçtığı ve çakmağı çakarken büyük bir yangın çıkardığı görülüyor. Alevler içinde kalan suçlu, panikle kaçtı. Polis, bu beceriksiz kundakçıları yakalamak için harekete geçti ve halktan yardım istedi. Olay sırasında can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bu tehlikeli suçluları en kısa sürede yakalamayı hedefli

Bir kundakçı, Avustralya'nın başkenti Canberra'da bir berberi yakmaya çalışırken feci şekilde başarısız oldu ve kendini tutuşturdu. Bu dramatik ve tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Temmuz gecesi saat 23:40 civarında Gold Blade Berbers adlı dükkânın önünde siyah giyimli iki şüpheli kişi görüldü. Birinin, içeri girmek için dükkânın cam kapısını kırıncaya kadar uğraştığı görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

Motosiklet kaskı takarak kimliğini gizlemeye çalışan kundakçı, kapalı dükkâna girdikten sonra yanında getirdiği bir bidondaki yanıcı sıvıyı etrafa saçmaya başladı. Bu sırada dışarıda bekleyen suç ortağı sabırsızlanarak "Acele et" ve "Hadi gidelim" diye bağırıyordu.

Olaylar, acemi kundakçının yakıta batırılmış bir bezi tutuşturmaya çalışmasıyla kontrolden çıktı. Çakmağı çakarken yanlışlıkla büyük bir yangın çıkaran suçlu, bir anda kendini ve dükkânı alevler içinde buldu. Panik içinde kalan ateşli suçlu, geldiği yoldan, yani kırdığı camlardan atlayarak dışarı kaçtı.

Komik bir şekilde, dükkânı ateşe veren suçlular kendi üstlerini de tutuşturmuştu. Kargaşa sırasında yanan giysilerini söndürmek için yerde yuvarlanmak zorunda kaldılar. Ardından duman ve közler arasında bisikletlerle telaş içinde kaçtılar.

Polis, bu beceriksiz kundakçıları yakalamak için harekete geçti ve kamuoyundan yardım istedi. Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak suçluları tanıyan veya olayla ilgili bilgisi olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini talep etti.

Şans eseri, yanmış berberin üst katındaki 24 saat açık spor salonu sayesinde olayda can kaybı yaşanmadı. ACT Polis Dedektif Müfettişi Matthew Sprague, saldırganların ciddi yanıklardan kurtulmasının tamamen şans eseri olduğunu vurguladı.

Polis, hedefli bir saldırı olduğunu düşündükleri bu olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor ve tüm ipuçlarını değerlendiriyor. Yetkililerin amacı, bu tehlikeli suçluları en kısa sürede adalet önüne çıkarmak.

Avustralya'da berber dükkanını ateşe vermek isteyen kundakçı, yanlışlıkla kendini ateşe vererek ağır yaralandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Avustralya Avustralya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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