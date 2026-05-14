Trafik kazalı sosyal dolandırıcılık

Avukat Zeynep Karakuş, trafik kazasına karışan vatandaşlara sosyal medya üzerinden 'hasar danışmanlığı' adı altında hizmet vereceğini vaat eden sayfaların aleyhe sonuçlar doğurabileceğini belirterek, bütün özel bilgilerin de ele geçirilebileceğini söyledi.

Kaza sonrası nasıl ulaşıldığı bilinmeyen vatandaşlara hizmetlerin daha avantajlı olacağı söylenerek yönlendirildiklerini söyleyen Avukat Zeynep Karakuş, "Bu trafik kazalarının ardından ortaya çıkan hasar danışmanlık süreci çok fazla soru işareti doğuruyor. Özellikle kazaya karışan vatandaşların kişisel bilgilerinin nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği bilinmiyor ve bir şekilde bu kazanın taraflarına, özellikle şehir dışındaki avukatlar tarafından ulaşılıyor garip bir şekilde. Kaza sonrasında taraflara ait telefon numarası, adres bilgileri, kimlik bilgileri gibi üçüncü kişiler ve avukatlar tarafından ele geçirilen bilgiler olduğu görülüyor. Ancak buna dair tarafların herhangi bir rızasının olup olmadığı bilinmiyor ya da taraflar kendilerini arayan kişinin bunu nasıl elde ettiğini de bilemiyor. Bir şekilde kendilerini bu sürecin içinde buluyorlar açıkçası. Herhangi bir olayla bağlantısı olmayan bir avukatın eline bu bilgiler geçtiğinde, vatandaşlar arayıp işte hasar bilgileriyle alakalı, bu kaza süreciyle alakalı bilgiler veriliyor ve taraflara daha avantajlı olduğu söylenerek bazı işlemlere yönlendiriliyor. Taraflar da açıkçası yani bu süreci çok iyi bilmeyen, daha önce hiç denk gelmeyen vatandaşlar genelde avukatların yönlendirmesiyle bazı süreçlerin içine dahil oluyor" dedi.

Karakuş, özel bilgilerini paylaşan vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşabileceklerini söyleyerek, "Bununla alakalı bir hukuki danışmanlık vermek adı altında sosyal medyada da bu tarz çok fazla paylaşım var. Ancak vatandaşların çok bilinçli olmaması durumunda aleyhe sonuçlar doğabiliyor tabii ki. Vatandaşların tüm adres, kimlik bilgileri, isim soy isim gibi özel bilgilerin hepsine sahip olunması durumunda, tarafların haberi olmadan işte bir hukuki işlem olabilir bu iş yeri açma kapama gibi durumlar olabiliyor ya da vatandaşların haberi bile olmadan birden fazla şey yapılabilir. Bu sebeple genelde vatandaşların bu süreci bir avukata danışarak ilerletmeleri tavsiye ediliyor. Bu hasar danışmanlık şirketi adı altında vatandaşları yönlendirmeye çalışanların genelde bunu sosyal medya aracılığıyla yaptığı görülüyor. Sosyal medyadan işte vatandaşlara ulaşıp şu tarz bir kazaya karıştınız işte bununla alakalı araç tazminat işte değer kaybı vesaire gibi işlemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bilgilerinizi vermeniz durumunda sizinle alakalı bu hukuki işlemleri yürütebiliriz gibi bilgiler veriliyor. Ancak genelde vatandaşlar kendi bilgilerini bu tarz güvenilir olmayan kaynaklarla paylaştığında sıkıntı yaşanıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı