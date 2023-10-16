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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk...

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3. Sayfa Haberleri

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini duyurdu. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Gazze Mısır 3. Sayfa Haberler

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