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Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi

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Bayram tatili için Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, polis kontrolünde alkollü olduğu tespit edilince yaya olarak kaçtı. Üst geçitten geçerken yola düşen genç mankenin üstünden otomobil geçtiği öne sürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Giresun'da 1 Nisan gece saatlerinde feci bir olay yaşandı. Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketine giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) iddiaya göre; eğlence mekanından çıktıktan sonra otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.

GENÇ MANKENİN FECİ ÖLÜMÜ

Kontrolde alkollü olduğu belirlenen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Üst geçide çıkan genç manken kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi

ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİ İDDİASI

Avrupa Güzeli seçilen Erdoğan'ın köprüden düştükten sonra üzerinden otomobilin geçtiği öne sürüldü. Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"

Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.

Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi

Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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