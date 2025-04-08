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Avcılar E-5'te Feci Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarparak Yan Yola Uçtu

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İstanbul Avcılar'da E-5'te meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. İki kişi yaralandı.

Avcılar E-5'te feci kaza kamerada: Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu

İSTANBUL - Avcılar E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar'da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu. Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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