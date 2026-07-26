Haberler

Avcılar’da tırabzan hırsızlığı şüphelileri yakalandı: ’Peçete’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi

Avcılar’da tırabzan hırsızlığı şüphelileri yakalandı: ’Peçete’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarındaki tırabzanları çalan hırsızlık şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarındaki tırabzanları çalan hırsızlık şüphelileri polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada 'peçete' olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medya ve basın organlarına yansıyan açıktan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları ve burada uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, şüphelilerden E.A.'nın üzerinde farklı ebatlarda 'peçete' olarak tabir edilen 2 parça narkotik madde ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binada A.U.'yu da yakaladı. Binada bulunan T.S.'nin üzerinde de 'peçete' olarak tabir edilen 1 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin kaldığı binada yapılan aramalarda ise yaklaşık 80x60 santimetre ebatlarında 'peçete' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bidonda kimyasal sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen maddelerle birlikte polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Açıktan hırsızlık' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

Netanyahu'yu küplere bindirecek manşet: Tarihin en kötü başbakanı
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu

Bulun bu sapığı! Çocuk parkında mide bulandıran görüntüler

Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı

Çocukların yaptıkları ailelerinin başını yaktı! Ceza yağdı
İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, kapının önünde can verdi