Avcılar’da tırabzan hırsızlığı şüphelileri yakalandı: ’Peçete’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarındaki tırabzanları çalan hırsızlık şüphelileri polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada 'peçete' olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sosyal medya ve basın organlarına yansıyan açıktan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste saklandıkları ve burada uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, şüphelilerden E.A.'nın üzerinde farklı ebatlarda 'peçete' olarak tabir edilen 2 parça narkotik madde ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binada A.U.'yu da yakaladı. Binada bulunan T.S.'nin üzerinde de 'peçete' olarak tabir edilen 1 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin kaldığı binada yapılan aramalarda ise yaklaşık 80x60 santimetre ebatlarında 'peçete' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bidonda kimyasal sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen maddelerle birlikte polis merkezine götürüldü. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Açıktan hırsızlık' suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı