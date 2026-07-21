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Avcılar'da park yeri tartışması kamerada

Avcılar'da park yeri tartışması kamerada
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Avcılar'da bir kadın sürücü ile apartman önüne duba koyan bir kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da bir kadın sürücü ile apartmanın önüne duba koyan bir şahıs arasında park yeri tartışması çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanda oturan bir şahıs, binanın önüne park edildiği gerekçesiyle yola duba koydu. Sokağa gelen bir kadın ise aracını park etmek için dubayı kaldırdı. Dubayı koyan şahıs, kadın sürücüyle tartışmaya başladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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