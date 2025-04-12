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Avcılar'da Metrobüs Kazası: 16 Yaralı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarparak 16 yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs sürücüsü, durağa yanaşırken önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs içerisinde bulunan yolcular savrularak haifif şekilde yaralandı. Toplam 16 yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Art arda sıralanan metrobüsler seferlerde gecikme yaşanmasına neden oldu. Kazanın yaşandığı bölgede İBB ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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