Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu
Haber Videosu

İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar esrarengiz bir olayla karşılaştı. Sahilde bulunan kayalıkların dibinde kadın cesedi bulundu. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti.

Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

MORGA KALDIRILDI

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Sınırımızda savaş devam ederken Erdoğan'dan kritik kabul
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.