Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti.

DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

MORGA KALDIRILDI

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.