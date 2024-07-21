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Silahı tutukluk yapınca öldürüldü! Önce bıçaklayıp sonra denize attılar

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İstanbul Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Serdar Ala isimli şahsın kavga sırasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi.

İstanbul'da taraflar arasında çıkan tartışmada silah ve bıçaklar çekildi. Karşısındakilere doğrulttuğu tabancası ateş almayan adam, bıçaklanarak denize atıldı. Hayatını kaybeden kişinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SİLAHINA DAVRANSA DA BIÇAKLANMAKTAN KAÇAMADI

Olay, gece saat 02: 30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Serdar Ala ve Eray A. Onur Ö ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı.

Bunun üzerine Eray A. isimli şüpheli elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A. isimli şüpheli, Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı.

Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

Silahı tutukluk yapınca öldürüldü! Önce bıçaklayıp sonra denize attılar

ÖLEN DE ÖLDÜRENLER DE SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Silahı tutukluk yapınca öldürüldü! Önce bıçaklayıp sonra denize attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Avcılar Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mert D:

Bizim adalet sisteminin yapamadığını birbirlerine yapıyorlar ilahi adalet

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0
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Murat Celik:

Demek ki Suç makineleri aramızda dolaşıyor

12
1
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