Avcılar'da Bir Aileyi Takip Eden Hırsızlar Telefon Çaldı

Avcılar'da bir aileyi takip eden hırsızlar, baba Fuat Aydın'ın cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde Pazartesi günü saat 17.24'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemre Aydın ve eşi Fuat Aydın hastaneden evlerine dönüyordu. O sırada sokakta bekleyen iki kişi peşlerine takıldı. Kısa bir takipten sonra şahıslardan biri kucağında çocuğu olan baba Aydın'ın yanına yaklaşıp telefonu cebinden aldı. Hırsızların daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü. Telefonun çalındığını fark eden aile, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekip, uygulama üzerinden sinyalin olduğu yerleri aradı. Bütün aramalara rağmen hırsızlar bulunamazken, telefondan ise en son Fatih ilçesinde sinyal alındı. Bankacılık işlemleri ve kişisel bilgileri telefon içinde olan aile ise tedirgin. Öte yandan iPhone 13 model telefonu çalınan Aydın ailesi telefonu bulup getiren kişiye 3 bin TL para ödülü vereceğini söyledi.

Hırsızların aileyi takip etme ve telefonu çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eşinin telefonu çalınan Cemre Aydın, "Pazartesi günü büyük kızım hasta olduğu için hastaneye gitmiştik. Dönüşte yolda bizi takip etmişler. Tam burada eşimin cebinin kenarından telefonu çekip almışlar. Çok kısa bir takip yapılmış. Onlar karşıdan bizim geldiğimizi görüp arkamıza takılıyorlar. Şikayetçi olduk. Ekip arabası aynı gün içerisinde iki kere gelip bizimle gezdi. Aynı günün akşamı ilçe dışına çıktılar. Telefonu da şahısları da arıyorlar. Umarım bir an önce bulurlar. Telefon bu devirde kolay alınmıyor. Eşim bankacılık dahil kendi işlemlerini telefondan görüyordu. Telefon uzaktan kilitleniyor ama ne olacak bilemiyoruz. Telefon iPhone 13 ama piyasasını bilmiyorum. Şu an 50 bin TL'den aşağı iPhone yok. Oldukça mağduruz. Umarım bir an önce başkasının canını yakmadan kişileri yakalarlar. Telefonu bulup getiren kişilere 3 bin TL ödül vereceğiz" dedi. - İSTANBUL