İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
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Avcılar'da Aile Faciası: Baba Cinnet Getirerek Eşini ve 3 Çocuklarını Vurdu, Sonra İntihar Etti

Avcılar'da Aile Faciası: Baba Cinnet Getirerek Eşini ve 3 Çocuklarını Vurdu, Sonra İntihar Etti
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde 38 yaşındaki Velican Alıcı, cinnet geçirerek eşi ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti. Aile yakınları durumu öğrenince gözyaşlarına boğuldular.

Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasın dayayan şahıs intihar etti. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 13.22 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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