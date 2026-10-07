İlk raporda 'asli kusurlu' denen 6 yaşındaki Ela'yı ATK kusursuz buldu! Servis şoförüne 9 yıl istendi

Kocaeli'de 6 yaşındaki ilkokul öğrencisinin okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan yeni raporda, sürücüsünün asli kusurlu, çocuğun ise kusursuz olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ev hapsinde bulunan sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapse kadar cezalandırılmasını talep etti.

Gebze ilçesi Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde 4 Şubat'ta okul çıkışı servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu, servis minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü İ.C. (46) tutuklanırken, küçük kızın cenazesi memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde toprağa verilmişti.

İLK RAPORDA ELA ASLİ KUSURLU BULUNMUŞTU

İddianamede yer alan kaza tespit ve bilirkişi raporlarına göre, sağ ön kapı hizasına gelen Ela Tabakoğlu'nun sürücünün 'kör noktasında' kaldığı ve sağ ön tekerleğin yan kısmının çarpması sonucu aracın altında kalarak vefat ettiği kaydedildi. Olayla ilgili hazırlanan kaza tanzim tutanağı da iddianamede yer aldı. Tutanakta, tutuklu sanık İ.C.'nin sağa dönüş kurallarını ihlal ettiği, hayatını kaybeden küçük Ela'nın ise KTK 68/1-C (Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları) kuralını ihlal ettiği belirtildi. Bilirkişi raporunda İ.C.'nin olayda 'tali kusurlu' olduğu, hayatını kaybeden Ela Tabakoğlu'nun ise 'asli kusurlu' olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede ifadesine yer verilen sürücü İ.C., olay günü okulda servis çektiğini ve aracı hareket ettirdikten sonra arkasından gelen küçük kızı görmediğini savundu. Yolda sağa döndüğü esnada çevredeki vatandaşların aracına vurması üzerine durumu fark ettiğini ve Ela'nın aracın altında kaldığını anladığını belirten sürücü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

ATK RAPORU: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU, ELA KUSURSUZ

Olayla ilgili duruşmanın 4. celsesi Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya ev hapsinde bulunan sanık İ.C, maktulün annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Geçtiğimiz celse ATK'ya kusur tespiti yönünden gönderilen dosya geldi. Adli Tıp Kurumu (ATK) Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Yeniden hazırlanan bilirkişi raporunda, İ.C.'nin asli kusurlu, Ela Tabakoğlu'nun ise kusursuz olduğu yer aldı. Sanık, aleyhe olan hususları kabul etmediğini beyan etti. Katılan Fatih Tabakoğlu, sanığın eyleminin bilinçli taksir sınırını aştığını ve olası kastla hareket ettiğini savundu. Sanığın, hostesin "abi, çocuk var" şeklindeki uyarılarına rağmen aracın manevrasına devam ettiğini belirterek olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. Karşı tarafça dosyaya sunulan uzman mütalaasının varsayımlara dayandığını, özellikle çocuğun boyuna ilişkin değerlendirmelerin hatalı olduğunu ve otobüsün aynaları nedeniyle kör nokta bulunduğu yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını savundu. Fatih Tabakoğlu, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

AİLE EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Anne Serpil Tabakoğlu ise 6 yaşındaki çocuğun yaklaşık 6 dakika boyunca aracın peşinden koştuğunu ve hostesin uyarılarına rağmen sanığın manevralarına devam ettiğini söyledi. Sanığın kontrolün kendisinde olmasına rağmen eylemini sürdürmesinin bilinçli taksir sınırını aştığını savundu. Ayrıca sanığın olayın ardından evine kaçtığını ve araçtaki "Can Turizm" tabelasını söktüğünü ileri sürdü. Karşı tarafın ATK raporuna itiraz ederek yeni rapor alınması talebinin yargılamayı uzatma amacı taşıdığını öne süren anne Serpil, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Katılanlar vekili, sanığın olayda asli kusurlu olduğunu savundu. Dosyanın daha önce kusur tespiti amacıyla iki kez ATK'ya gönderildiğini ve her iki raporda da sanığın asli kusurlu bulunduğunu söyledi.

Sanık müdafii, uzman mütalaası ile ATK raporu arasında ciddi teknik farklılıklar bulunduğunu savunarak, olay yeri geometrisi, görüş açıları, kör nokta, koşu hızı, fren ve reaksiyon mesafesi gibi unsurların ATK raporunda yeterince değerlendirilmediğini ileri sürdü. Önceki ATK raporları arasında da çelişkiler bulunduğunu belirten müdafi, kusur durumunun yeniden incelenmesi için dosyanın İTÜ Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyetine gönderilmesini ve müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, yargılamaya yenilik katmayacağı dikkate alarak talebi reddetti.

SAVCI 9 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanık İ.C.'nin kullandığı okul servis otobüsüyle sağa dönüş yaptığı sırada kör noktasında kalan 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'na çarparak ölümüne neden olduğunu belirtti. Sanığın, yapılan uyarılara rağmen bir süre daha sürüşüne devam ettiğini değerlendiren savcılık, eylemin bilinçli taksir kapsamında olduğunu ifade etti. Savcı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezalandırılmasını ve ehliyetinin 3 yıla kadar geri alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talep reddedilirken, hakkında uygulanan ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı