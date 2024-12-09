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Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, mafya hesaplaşması sonucu bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk öldürüldü, 1 Türk de yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Mağazaya giren siyah giyimli iki adam, bir anda etrafa ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da yanıt vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı.

Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

2 TÜRK ÖLDÜ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çatışma sonucunda 2 Türk öldürülürken, 1 Türk de yaralandı. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan soruşturma sonunda 2 Türk vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerine yakın bölgede bir silah ve siyah bir ceket bulundu.

Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü

TÜRK MAFYASI İÇİ HESAPLAŞMA

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Kimse üzülmesin. Mafya pislikleri ne kadar ölürse, Dünya daha çok temizlenir. Sükunet daha çok artar..

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Haber YorumlarıFOX MOLDER:

bahis baronlarının hesaplaşması

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