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Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de paraları cebe indirdi

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini gelir kapısı haline getiren Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da boş geçmedi. Bir kez daha canlı yayın açan Görel'e insanlar bağış ve hediye gönderdi.

Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli kişi, bir kez daha sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden para kazandı.

29 EKİM'DE DE PARA KAZANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bilinen Serdar Görel, her milli bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da boş durmadı. Atatürk'e olan benzerliğinden para kazanan Görel, 29 Ekim'de de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

"ATATÜRK'E ÇOK BENZİYOR"

Görel, canlı yayında takipçilerinden gelen bağış ve hediyelerle para kazandı. Kullanıcılar, "Çok benziyor", Atatürk'ü kullanarak para kazanıyor." şeklinde yorumlar yaptı.

30 AĞUSTOS'TA 20 BİN LİRA KAZANMIŞTI

Öte yandan 30 Ağustos için de özel yayın açan Görel, kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşulmuştu.

Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de paraları cebe indirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Sosyal Medya Ünlüler 29 Ekim 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (13)

Citoles Cipralex:

Enayiler çok olursa tarzan rıfkılar bitmez

104
0
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Turkuaz Türk:

alsın nolcek adamın 3 kuruşuna mı takılıdınız

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Deli Dumrul71:

valla ülkede indiren indirene bu adam kimseyi kandırmıyor kimseye vaad vermıyor sadece Atamıza benziyo diye millet atamızı sevdiğinden hediye veriyor mazallah allah din kitap diye dilenseydi nokucaktı

26
44
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Mehmet Tunç:

Türkiye'de enayi olduğu sürece para kazanmak çok kolay

51
0
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Serdar KUMAÇ:

kimsenin zorla Para istemiyor.

11
4
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Baba Can:

Devir hava dan para kazanma devri niye kızıyorsunuz ki

11
1
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olcay uğuz:

aptal bunlar

7
2
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Temha Arak:

alsin bakalim beee bosverim,atam bana gelmis demesinlerde?

1
0
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Şerafettin Berk:

Bizim insanımız iflah olmaz :D

0
0
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Aslan Karakaya:

samancıların canı sagolsun

0
0
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