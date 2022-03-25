Başak Cengiz'i hayattan koparan samuray kılıçlı katilin müebbet hapsi istendi

9 Kasım 2021'de, mimar Başak Cengiz sokakta yürürken Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE" RAPORU DURUŞMADA OKUNDU

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Davada savcı, mütaalasını açıkladı. Savcılık, Boz'un ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunduğu duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.

"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN?"

Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var. Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum. Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor. Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı. Caydırıcı, önleyici ceza almalarını, adaletin tam gelmesini istiyorum. İnanın duygularım o kadar had safhada ki. Vatanım, evladımı gerçekten bağrına bastı. Adalet için gerçekten duruşmanın sonunu bekliyor. Bu duruşma ertelenebilir ama biz yılmayacağız, adalet yerine gelecek" dedi.

NİŞANLISI, AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Duruşmadan önce konuşan Mızrak, sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu bir önceki duruşmada gördüğünü ifade ederek, "Suçsuz yere katledildi. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Karşı taraf kılıfına uydurmaya çalışıyor ama ben ilk davada da içerdeydim. Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Orada keşke benim akıl sağlığım yerinde olmasaydı ben onu öldürseydim ama benim de akıl sağlığım yerinde. Bu davayı en kısa sürede bitirmelerini istiyorum. Çünkü biz buraya her geldiğinde yaramız yeniden açılıyor, yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Bu dava olmasa da bir dahaki duruşma karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.