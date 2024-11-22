Üye Girişi
Haberler

Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası

Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 'gönül ilişkisi' kurduğu imamı gasp etmekle suçlanan kadın astsubay ve askeri personeller hakkında devam eden davada karar çıktı. Mahkeme 4 kişiye 13 yıl hapis cezası verdi.

Van'ın Gevaş ilçesinde görev yapan kadın astsubay G.K'nin, imam İ.S'yi askeri personellere darp ettirerek gasp ettiğine dair iddialar üzerine başlatılan davanın son duruşması görüldü.

TAHLİYE EDİLDİLER

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, mahkeme G.K., O.E., Ö.K. ve T.Ş.'yi "Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ancak mahkeme, sanıkların mağdurun zararını karşılamasını dikkate alarak cezayı 6,5 yıla indirdi ve tahliyelerine karar verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşma sırasında Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Astsubay Gül Kılıç'a dönerek, "Sen bir eskortsun" şeklinde sert bir ifade kullandı.

Bu sözler duruşma tutanaklarına geçerken, Kılıç'ın mahkemede sık sık gözyaşı döktüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

28 Ağustos'ta gerçekleşen olay, imam İ.S'nin jandarma karakoluna yapmış olduğu 'darp ve gasp' şikâyeti ile ortaya çıkmış; hakkındaki iddiaları reddeden kadın astsubay G.K. ise kendisinin cinsel saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini belirterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, savcılık bu talebe takipsizlik kararı vermişti.

Yapılan incelemelerin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, imam İ.S'nin mobil bankacılık uygulamasından, sivil T.Ş'nin kullanımındaki hesaba iki parça halinde 55 bin 530 TL aktarıldığı belirtilmişti. Ayrıca savcılık, suça karışan askeri personellerin 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? BİM 22 KASIM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi aktüel ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.