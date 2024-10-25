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Askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alınan şahıs sınır dışı edilecek

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İstanbul'da toplu taşımada askeri kamuflajla gezen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul'da askeri kamuflaj kıyafetiyle toplu taşıma aracında yolculuk yaparken sosyal medyaya görüntüleri yansıyan yabancı bir şüpheli Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. Hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçundan işlem yapılan kişinin sınır dışı edileceği açıklandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, askeri kamuflaj giyen ve Türkçe dışında bir dilde konuşan bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaparken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Kamuflajlı kişinin kimliğini belirleyen polis, Beylikdüzü'nde şüpheliyi gözaltına aldı.

Askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alınan şahıs sınır dışı edilecek

SINIR DIŞI EDİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Açıklamada, şüphelinin sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Askeri kamuflajla geziyordu! Gözaltına alınan şahıs sınır dışı edilecek
Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Asayiş Güncel Hukuk Kamu

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Yorumlar (16)

Hakan Kahveci:

Önüne gelen Türkiye ye girip çıkıyor

165
4
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Seckin:

Sınır güvenliğimizde sorun var Sınır güvenliğimiz tekrar kontroller artırılması.

148
3
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

şu sınırları tamamen kapatın artık

113
4
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Köfteci Jardel:

Bu olay münferit bir hadise olmayabilir.. Meczup diyerek geçiştirilmemeli.

60
2
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GAGS:

sınırdan da bu şekilde kamuflajla geçtiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam..

40
3
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Fırat Soydan:

ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler dünya lideri ve bilge lider

37
3
yanıtYanıtla
Ülkücü Gençlik:

Görüyorum ki hala sınırlar kapanmalı vs. gibi iyimser yorumlar yapılıyor. Beyler başımızdakiler Türkleri azınlık haline getirmeye çalışıyor, sınırların kapanmasını istiyorsak önce baştakileri değiştirmeliyiz.

32
3
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zebil animation:

niye şaşırıyorsunuz ki siz aldınız bunları ülkeye. otobüsün içine de edebilir herşeyide yapar

26
1
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Ayaz hayat:

uyuşturucu getirmiştir

23
1
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Yunus Deliorman :

maşallah sınırlarımızdan kuş uçmuyor (Çıkışlarda tabii)

19
1
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