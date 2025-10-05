Haberler

Asker eğlencesinde silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

Asker eğlencesinde silahlı kavga! 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir asker eğlencesi sırasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesi sırasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavga sırasında 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'nde mahalledeki bir ikamette eğlencesi düzelendi.

ASKER EĞLENCESİ KANLI BİTTİ

Eğlence sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
